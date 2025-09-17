26.1 C
Elezioni in Renania: il futuro incerto della grande coalizione

Da StraNotizie
Le recenti elezioni comunali in Renania settentrionale-Vestfalia hanno offerto una panoramica interessante sulla situazione politica tedesca. Le segreterie della CDU e della SPD, parte della coalizione di governo, hanno cercato di interpretare i risultati come una vittoria, ma i dati parlano chiaro. Sebbene la coalizione abbia perso solo un punto percentuale rispetto alle elezioni politiche precedenti, l’Alternative für Deutschland (AfD) ha registrato un aumento significativo dei consensi, triplicando i voti.

La CDU rimane il primo partito con il 34%, mentre la SPD scende al 22%. L’AfD, pur non raggiungendo il traguardo sperato, si assesta al 15%, un risultato sorprendente in una regione storicamente dominata dalla SPD. Con circa diciotto milioni di abitanti, questo Land è il più popoloso della Germania, rendendo i suoi risultati fondamentali per il contesto nazionale. L’affluenza alle urne ha raggiunto il 58%, mostrando un rinnovato interesse della popolazione per la politica.

Nonostante alcuni segnali di stabilità per il governo conservatore-rosso, i tradizionali partiti continuano a perdere consensi. Nel passato, CDU e SPD insieme ottenevano circa il 75% dei voti; oggi, questo dato scende al 54%. La situazione è aggravata dalla performance dell’AfD a Gelsenkirchen, dove è arrivata al ballottaggio per la carica di sindaco, colpendo duramente la SPD.

I Verdi, pur ridimensionati, ottengono quasi il 12%, mentre la Linke, depurata dei suoi membri più conservatori, ha visto un aumento nei consensi. La stampa tedesca ha reagito con una certa cautela, sottolineando la tenuta della coalizione e riconoscendo che il movimento a destra non è un fenomeno esclusivamente tedesco, ma europeo. Si attende un’analisi più profonda delle cause che alimentano la crescita dell’ultradestra nel Paese.

