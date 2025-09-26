Elezioni in Regione Marche: sfida tra Acquaroli e Ricci

Alle prossime elezioni per la presidenza della Regione Marche, in programma a settembre, si sfidano sei candidati. Tra questi, spiccano i nomi di Claudio Bolletta, Francesco Gerardi e le candidate Lidia Mangani e Beatrice Marinelli, che rappresentano forze politiche minori. Tuttavia, la competizione principale sembra ridursi a un duello tra il presidente uscente Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, candidato del Partito Democratico.

Acquaroli è sostenuto da una coalizione di centrodestra, mentre Ricci punta a riportare il centrosinistra al governo della regione. La presenza di candidati secondari non modifica l’attenzione mediatica e pubblica, che si concentra principalmente sulla battaglia tra i due principali contendenti.

I confronti elettorali previsti metteranno in evidenza solo Acquaroli e Ricci, escludendo gli altri aspiranti. La situazione attuale suggerisce che la lotta per la presidenza della Regione Marche sarà dominata da questa sfida a due, creando attese per il risultato finale.