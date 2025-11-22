10.3 C
Roma
sabato – 22 Novembre 2025
Attualità

Elezioni in Puglia

Da stranotizie
Elezioni in Puglia

La campagna elettorale in Puglia sembra essere già stata decisa, con Antonio Decaro favorito per la vittoria. Il governatore uscente, Michele Emiliano, non si candiderà, ma potrebbe diventare assessore in caso di vittoria di Decaro. Nichi Vendola, ex governatore, si candiderà e potrebbe sostenere un compagno di partito per l’assessorato. La vera sfida per Decaro non sembra essere il centrodestra, guidato da Luigi Lobuono, ma l’astensione, che potrebbe raggiungere il 50%. La campagna elettorale si concentra sul messaggio di Decaro di non decidere al posto degli elettori. I problemi della regione, come Ilva e le liste d’attesa, attendono il prossimo governatore.

Articolo precedente
Addio al Mondo: La Fine su Minecraft Vanilla
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.