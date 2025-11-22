Elezioni in Puglia

La campagna elettorale in Puglia sembra essere già stata decisa, con Antonio Decaro favorito per la vittoria. Il governatore uscente, Michele Emiliano, non si candiderà, ma potrebbe diventare assessore in caso di vittoria di Decaro. Nichi Vendola, ex governatore, si candiderà e potrebbe sostenere un compagno di partito per l’assessorato. La vera sfida per Decaro non sembra essere il centrodestra, guidato da Luigi Lobuono, ma l’astensione, che potrebbe raggiungere il 50%. La campagna elettorale si concentra sul messaggio di Decaro di non decidere al posto degli elettori. I problemi della regione, come Ilva e le liste d’attesa, attendono il prossimo governatore.