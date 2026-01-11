Elezioni in Myanmar

A Yangon, durante il periodo elettorale, non si percepisce l’atmosfera di un paese in guerra. Non si vedono soldati o grandi manifesti elettorali. Rispetto a qualche anno fa, la città appare più ricca e illuminata, con traffico caotico e negozi pieni di merce. Tuttavia, questa ricchezza sembra essere solo apparente e limitata alla città, poiché nei sobborghi e nelle aree periferiche la situazione è diversa.

La ricchezza di Yangon è frutto di investimenti legittimi e illeciti, come il traffico di legno e pietre, e di speculazione edilizia. La città è una sorta di “bolla” circondata da violenza e instabilità, nonostante l’apparenza di normalità. Le elezioni in corso sembrano essere una farsa, con boicottaggi e incidenti in tutto il paese. Il voto al primo turno ha registrato quasi trenta incidenti, e ci sono state intimidazioni e mazzette per non votare.

La guerra civile scoppiata nel febbraio 2021 tra i golpisti e le forze di difesa popolare ha causato circa 80mila morti. La violenza è costante, con stime che arrivano a 13.700 decessi correlati al conflitto solo nel 2025. Gli attacchi aerei e con droni militari sono aumentati del 30% rispetto al 2024, e i “rapimenti” legati alla coscrizione obbligatoria sono cresciuti del 26%. Il conflitto è considerato il più “frammentato” al mondo, con oltre 1200 gruppi armati coinvolti.

Le elezioni si sono tenute in 102 township al primo turno e si terranno in 100 al secondo turno, ma in molti distretti non è possibile votare per motivi di sicurezza. L’affluenza al primo turno sarebbe stata del 52%, ma la realtà ufficiale dovrebbe tener conto del fatto che le elezioni rappresentano solo un quarto degli aventi diritto e meno della metà del territorio. Il parlamento birmano è controllato dalla giunta militare, che ha escluso diversi partiti dalle elezioni e ha un’influenza significativa nella Camera bassa e in quella Alta.