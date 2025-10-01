Elezioni in Moldavia: vince il partito filo-europeo di Sandu

Tensione in Moldavia dopo le recenti elezioni per rinnovare i 101 seggi parlamentari. Con il 97% delle schede scrutinate, il partito filo-europeo della presidente Maia Sandu risulta il più votato, ottenendo il 49% delle preferenze. Il “Blocco Patriottico”, guidato dall’ex presidente Igor Dodon, si ferma al 25%, cercando di distaccare il paese da Bruxelles per riavvicinarlo a Mosca.

Decisivo è stato il voto della diaspora moldava, che rappresenta quasi un quinto dell’elettorato. Nel 2024, la diaspora aveva già contribuito alla vittoria degli europeisti nel referendum sull’adesione all’Unione Europea. Durante le elezioni si è registrata una partecipazione del 51,9%, la più alta mai vista, ma ci sono state segnalazioni di azioni di protesta nei territori autonomi filorussi, come la Transnistria e Gagauzia, dove i partiti d’opposizione affermano di aver vinto.

La Moldavia si trova al bivio tra un futuro europeo o un ritorno sotto l’influenza russa. L’atmosfera è ulteriormente complicata dalle tensioni geopolitiche legate alla guerra in Ucraina. Il partito di Maia Sandu ha governato dal 2021, ma ha dovuto affrontare le conseguenze economiche della guerra e il dissenso in alcune aree.

La campagna elettorale ha visto accuse contro Mosca per ingerenze e tentativi di destabilizzare il governo. Il primo ministro Dorin Recean ha denunciato un vasto piano russo di disinformazione e sabotaggio. Le forze politiche filorusse, tra cui il Blocco Patriottico, cercano alleanze, mentre la possibilità di un governo tecnico alimenta preoccupazioni su un possibile bilanciamento tra le due influenze.