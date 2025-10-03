Le recenti elezioni legislative in Moldavia hanno visto la sconfitta della coalizione patriottica di sinistra, composta da socialisti e comunisti, contro il partito liberal-capitalista al governo. Questa coalizione, più comunemente etichettata dai media come “filo-russa” per la sua apertura al dialogo con la Russia, ha ottenuto solo il 24,17% dei voti, mentre il Partito Azione e Solidarietà (PAS), guidato da Maia Sandu, ha raggiunto il 50,2%.

Nonostante entrambi i partiti abbiano perso seggi rispetto al passato, la coalizione social-comunista ha visto una riduzione di sei seggi, mentre il PAS ne ha persi otto. Al terzo posto si è classificata la coalizione socialdemocratica e democratico cristiana “Alternativa”, che ha conquistato per la prima volta posti in Parlamento con il 7,97%, aggiudicandosi otto seggi. Questa coalizione è composta principalmente da ex membri di sinistra e centristi.

Il “Partito Nostro”, che si presenta come euroscettico e anti-oligarchico, ha ottenuto il 6,2%, guadagnando sei seggi rispetto al precedente 4,1% che non gli aveva permesso di entrare in Parlamento. Anche il “Partito della Democrazia in Casa”, di ispirazione populista di destra ed europeista, ha ottenuto sei seggi con il 5,62%.

Il leader dei socialisti, Igor Dodon, ha denunciato irregolarità nel processo elettorale, affermando che l’attuale governo si mantiene al potere grazie ai voti dalla diaspora e a un clima di paura. Ha evidenziato violazioni nei seggi e richiesto alla Commissione Elettorale Centrale di intervenire per garantire la giustizia.