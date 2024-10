Elezioni in Liguria 2024: Risultati Exit Poll tra Bucci e Orlando e Affluenza in Calo

Il 27 ottobre 2024 si sono svolte le elezioni regionali in Sardegna e si è registrato un calo dell’affluenza, con il 45,96% degli aventi diritto che ha votato, rispetto al 53,42% del 2020. Tra i candidati governatori, Marco Bucci, del centrodestra, si attesta in vantaggio con percentuali che oscillano tra il 46% e il 50%, mentre il suo avversario di centrosinistra, Andrea Orlando, si trova tra il 45% e il 49%. Altri candidati ottengono quote comprese tra il 4% e il 6%.

Riscontrando i dati degli exit poll, il primo sondaggio di Swg, diffuso da La7 alle 15:15, conferma Bucci in testa con una percentuale che va dal 47% al 51%. Anche il secondo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, rivelato alle 15:05, conferma la posizione di Bucci, che si colloca tra il 45,5% e il 49,5%, mentre Orlando si posiziona tra il 45% e il 49%. Nicola Morra, un altro candidato, registra tra lo 0% e il 2%.

Il contesto meteorologico avverso ha influenzato negativamente l’affluenza, un dato preoccupante rispetto al passato. Alle 15:00, su 1.785 sezioni, il portale Eligendo del ministero dell’Interno segnalava solo il 46,06% di partecipazione. Alle 16:40, il dato scende ulteriormente al 45,96%, a testimonianza dell’andamento negativo rispetto al 2020.

Le prime proiezioni del voto indicano Bucci sempre in testa. Secondo Swg, Bucci ottiene il 49% mentre Orlando si attesta al 47,5%. Gli altri candidati raccolgono il 3,5%. Le proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai mostrano Bucci al 49,8% e Orlando al 46,5%, con Morra allo 0,9%.

Questi risultati delineano un quadro incerto per il centrosinistra, ma il centrodestra sembra essersi assicurato una posizione dominante. Il calo dell’affluenza e gli imprevisti legati al maltempo hanno reso le elezioni ancora più difficili da interpretare, sottolineando le sfide che i partiti devono affrontare in questa tornata elettorale.