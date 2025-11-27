Elezioni in Italia

9.7 C
Il sistema elettorale è il grande sconfitto di questa tornata di elezioni. I governi sono diventati più stabili, ma gli elettori non si sentono rappresentati e il distacco tra eletti e votanti è diventato sempre più ampio. Per la prima volta, la maggior parte degli elettori si è rifiutata di recarsi alle urne, un dato che segna un cambiamento epocale nella società italiana.

I segnali di disaffezione sono più marcati nel Mezzogiorno, ma anche nel Centro-Nord i risultati sono preoccupanti. La Toscana ha visto calare la percentuale di votanti dal 62,6% al 47,73%, mentre in Veneto la percentuale è scesa dal 61,16% al 44,65%. Anche nelle Marche la percentuale di votanti è scesa, raggiungendo a stento il 50,01%. Al Sud, la Puglia è passata dal 56,43% al 41,83% e la Campania dal 55,52% al 44,10%.

La Val d’Aosta ha visto il partito più votato restare l’Union Valdotaine, seguito dagli autonomisti. I partiti della coalizione di governo hanno ottenuto risultati deludenti, non avendo mantenuto nessuna delle promesse elettorali. L’Italia è fanalino di coda dell’Unione europea e la situazione economica è preoccupante, con un reddito reale delle famiglie diminuito del 4% tra il 2004 e il 2024.

Nel Centro-Sinistra, le liste minori hanno avuto un peso trascurabile, mentre le due coalizioni principali hanno visto i democratici raddoppiare i voti rispetto al 2020, superando il M5S. A destra, FdI e FI hanno raddoppiato il consenso, mentre la Lega si è confermata. Tra gli eletti, ci sono diversi personaggi folcloristici e “i soliti noti”, e la vera composizione del consiglio si conoscerà solo dopo la nomina degli assessori.

L’incognita maggiore è il peso dell’astensionismo, che ha visto la coalizione vincente superare il 60% delle preferenze, ma rappresentare solo un quarto degli elettori. Il partito più votato, il PD, è stato scelto solo dal 7,4% degli aventi diritto. Il filosofo Jurgen Habermas ha parlato di un cambiamento in corso in tutti i regimi democratici, con il passaggio all’autoritarismo e l’accentramento dei poteri nella figura del leader. Si domanda se ci sia una forza politica consapevole di quanto accade e disposta a correre in soccorso della democrazia.

