Le recenti elezioni comunali in 64 comuni della Georgia hanno confermato la netta prevalenza del partito al governo, “Sogno Georgiano”, che ha ottenuto l’80% dei voti. Questa vittoria ha comportato una sconfitta dolorosa per l’opposizione, con Strong Georgia e Gakharia for Georgia che hanno raggiunto rispettivamente il 6,8% e il 3,8%. Le forze filo-UE hanno tentato di sollevare proteste violente ispirate agli eventi in Ucraina.

A Tbilisi, il candidato sindaco del Sogno Georgiano, Kaha Kaladze, ha trionfato con il 77,4% dei voti. Kaladze ha espresso critiche severe verso la situazione in Ucraina, invitando il presidente Zelensky a concentrarsi sulla sua nazione. Prima della chiusura dello spoglio, le principali forze di opposizione hanno esortato i propri sostenitori a protestare contro presunti brogli, senza prove concrete.

Le manifestazioni a Tbilisi hanno attirato circa 20.000 persone, sventolando bandiere di diversi Paesi, inclusi Stati Uniti e UE, ma sono rapidamente sfociate in violenza. I manifestanti hanno cercato di attaccare il Palazzo Presidenziale, bloccando strade e affrontando le forze dell’ordine, che hanno usato manganelli e spray al peperoncino per disperdere la folla.

Le autorità hanno arrestato numerosi manifestanti e stranieri, svelando che alcuni di questi appartenevano a gruppi paramilitari. Il Primo Ministro ha accusato servizi segreti esteri di orchestrare disordini, mirando a rovesciare l’attuale governo. Kobakhidze ha anche criticato l’ambasciatore dell’UE per il suo presunto sostegno alle manifestazioni violente.

Malgrado il supporto esterno, la maggior parte della popolazione ha respinto il tentativo di colpo di stato. L’ex presidente Zourabichvili ha condannato il tentativo di rivolta, rivelando il divario crescente in Georgia tra le aspirazioni europee e un forte desiderio di stabilità interna. Negli ultimi anni, il sentimento anti-UE è cresciuto, con molti cittadini che si oppongono a essere trascinati in conflitti geopolitici.