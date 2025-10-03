Elezioni in Cechia: Babiš torna forte con il suo partito ANO

In Cechia si svolgono elezioni parlamentari e il partito sovranista dell’ex primo ministro Andrej Babiš è tra i favoriti. Babiš, noto per il suo stile populista e per le accuse di conflitto d’interessi, è considerato il politico più divisivo del paese. Dopo aver perso le presidenziali, ora potrebbe tornare al governo.

A 71 anni, è stato paragonato a figure politiche come Silvio Berlusconi e Donald Trump, in parte per la sua fortuna economica e in parte per le sue posizioni sempre più radicali. In passato, il suo partito, ANO, era considerato centrista, ma ora si è avvicinato all’estrema destra, collaborando con forze come il partito di Viktor Orbán. Questa svolta ha allontanato alcuni moderati, ma ha giovato nelle ultime elezioni regionali, dove ANO ha avuto un ottimo riscontro.

Le critiche al governo uscente di Petr Fiala, guidato da una coalizione di destra, hanno contribuito alla popolarità di Babiš. Questa coalizione è in svantaggio nei sondaggi, mentre i Pirati hanno recuperato consensi. Il malcontento per la situazione economica ha oscurato le controversie legali di Babiš, che comprende accusazioni di conflitti d’interessi legati alla sua azienda Agrofert.

Babiš ha adottato posizioni più euroscettiche e ha espresso critiche al programma di acquisto di munizioni per l’Ucraina. Ha anche attaccato i profughi ucraini, sostenendo che la loro assistenza sia troppo costosa. Accusato di conflitti d’interessi, ha recentemente ceduto quote in un gruppo mediatico, ma il caso Agrofert rimane irrisolto.

In campagna elettorale, Babiš ha cercato di rinnovare la sua immagine, e si prevede un parlamento frammentato. Col suo partito, potrebbe allearsi con forze estreme, mentre il presidente Pavel ha già annunciato il veto su alleanze con chi propone di uscire dall’Unione Europea.