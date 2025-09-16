Elezioni in Campania: polemiche sulla data e rispetto per le vittime

Il presidente De Luca ha deciso di fissare le elezioni regionali per il 23 e 24 novembre, una scelta contestata da Angelo Antonio D’Agostino, segretario provinciale di Forza Italia Avellino. Secondo D’Agostino, questa decisione è inopportuna e irrispettosa nei confronti delle 2.914 vittime del terremoto dell’Irpinia, avvenuto il 23 novembre 1980.

D’Agostino definisce il 23 novembre una data sacra per la comunità, un momento di memoria dedicato a una delle più gravi tragedie che hanno colpito il Mezzogiorno d’Italia. Trasformare questo giorno in un’occasione elettorale, afferma, non solo manca di rispetto alle vittime e alle loro famiglie, ma dimostra anche una mancanza di sensibilità verso la storia e l’identità dell’Irpinia.

Il segretario di Forza Italia sottolinea che la scelta del presidente evidenzia una distanza preoccupante tra la regione e le comunità più fragili, le quali hanno sofferto maggiormente. L’Irpinia e le aree interne meritano attenzione e rispetto, non devono vedere la loro memoria storica compromessa per ragioni politiche.

Infine, D’Agostino fa un appello a De Luca, chiedendo di riconsiderare questa decisione e di scegliere una data alternativa per le elezioni regionali. Il rispetto per le vittime e per i territori che hanno cercato di riprendersi deve essere prioritario rispetto a qualsiasi valutazione politica o organizzativa.