Elezioni in Campania, l’ospedale rimane neutrale e bloccato

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona”, Ciro Verdoliva, ha emesso una circolare per stabilire regole chiare in vista delle elezioni regionali in Campania. La comunicazione è stata inviata ai direttori dei dipartimenti assistenziali, ai responsabili delle unità operative e a tutto il personale, con conoscenza al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e al rettore dell’Università, Virgilio D’Antonio.

Verdoliva sottolinea la necessità di mantenere rigoroso il rispetto delle norme: non sono consentite manifestazioni, visite o iniziative legate a candidati o rappresentanti di partiti, fatta eccezione per motivi salutari personali. Questa direttiva si applica a tutti, senza distinzioni politiche. L’obiettivo è proteggere il lavoro e i pazienti, escludendo la campagna elettorale dall’ospedale.

In un contesto in cui la pressione politica è in aumento, Verdoliva richiama salute e ordine, vietando qualsiasi attività che possa avere scopi propagandistici. La circolare, improntata ai principi di imparzialità e buon funzionamento, richiede a tutto il personale di vigilare attentamente per garantire che il “Ruggi” rimanga un luogo dedicato alla cura, lontano dalle dinamiche elettorali. L’intento è chiaro: preservare il decoro dell’ospedale e rispettare la missione pubblica, garantendo continuità nei servizi ai pazienti e ai professionisti del settore.

