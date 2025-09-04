Elezioni in Camerun: l’Onu allerta su libertà civili in crisi

L’ONU ha espresso preoccupazione riguardo al deterioramento delle libertà civili e democratiche in Camerun in vista delle prossime elezioni presidenziali. Il sistema politico del paese è stato caratterizzato da restrizioni crescenti che limitano la libertà di espressione e il diritto di manifestare.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha denunciato che queste limitazioni compromettono seriamente la capacità degli elettori di esprimere senza paura la propria volontà. Si segnala un grave arretramento dello spazio civico, con azioni di repressione contro i media e le organizzazioni della società civile.

Negli ultimi mesi, il governo del Camerun ha intensificato le misure di sicurezza, rendendo più difficile l’accesso alle informazioni per i cittadini. Gli oppositori politici subiscono pressioni e intimidazioni, mentre l’atmosfera di paura influisce negativamente sulla partecipazione al dibattito pubblico.

L’ONU sottolinea l’importanza di un ambiente elettorale sano per garantire che il processo democratico sia equo e trasparente. La comunità internazionale è chiamata a monitorare da vicino la situazione, affinché si rispettino i diritti fondamentali dei cittadini e si favorisca un clima di apertura e partecipazione alla vita politica del paese.

La denuncia dell’ONU accende un faro su una situazione critica, evidenziando l’urgenza di garantire le libertà civili nel Camerun e proteggere il diritto degli elettori di prendere parte attivamente al processo democratico.