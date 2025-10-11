Elezioni in Camerun: la sfida di Biya tra opposizione divisa

In Camerun, si stanno preparando le elezioni presidenziali con 11 candidati in lizza e un’opposizione frammentata contro il presidente in carica Paul Biya, che ha 92 anni e governa da 43 anni. Biya, noto per essere il capo di Stato più longevo al mondo, ha svolto la sua prima apparizione pubblica della campagna elettorale solo pochi giorni prima del voto. Se dovesse vincere, per lui si tratterebbe dell’ottavo mandato.

Tra i candidati spiccano due ex ministri: Issa Tchiroma Bakary e Bello Bouba Maigari. Bakary, ex ministro del Lavoro, ha abbandonato la maggioranza per unirsi all’opposizione. Ha raccolto migliaia di sostenitori e, nel suo programma, ha promesso una transizione di tre o cinque anni per ricostruire il paese. Si è scusato per aver negato in passato l’esistenza di problematiche relative alla comunità anglofona.

Bello Bouba Maigari, ex primo ministro, ha anche lui abbandonato il campo presidenziale. Propone una riforma che limiti il mandato presidenziale a cinque anni, con possibilità di rinnovo solo una volta, e un’amnistia per i detenuti politici.

Due candidati, Ateki Seta Caxton e Akere Tabeng Muna, hanno deciso di ritirarsi a favore di Maigari, ma le loro candidature resteranno sulle schede elettorali.

Cabral Libii, un giovane sfidante, è già noto per le sue critiche a Biya e punta a incrementare il reddito minimo garantito.

Assente nella competizione è Maurice Kamto, ex presidente di un partito di opposizione, la cui candidatura è stata rigettata, denunciando un’esclusione arbitraria. Nonostante la situazione, ha invitato gli elettori a votare liberamente.