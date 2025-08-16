Elezioni in Camerun: divisione nell’opposizione per Biya

In Camerun, i leader dell’opposizione si sono incontrati a Foumban e Yaoundé, ma non sono riusciti a trovare un candidato comune per le prossime elezioni presidenziali. I negoziati, volti a creare un’alleanza che possa sfidare il presidente Paul Biya, si sono arenati, secondo quanto riportano i media internazionali.

Durante i colloqui, le diverse fazioni hanno mostrato disaccordi sulle strategie da adottare e sui nomi da proporre. La divisione all’interno dell’opposizione potrebbe indebolire ulteriormente le loro possibilità di successo contro il lungo mandato di Biya, il quale è in carica da decenni. Molti elettori sperano in un’alternativa credibile che possa affrontare le sfide economiche e sociali del paese.

L’incapacità di mettere insieme un frontunico indica che l’opposizione ha ancora molte difficoltà da superare, in un contesto politico complicato. La situazione rimane tesa e incerta, con la prospettiva di nuove fratture che potrebbero emergere tra le varie fazioni.