Elezioni in Camerun: attacchi e proteste a Dschang

Tre giorni dopo le elezioni presidenziali in Camerun, la situazione è diventata tesa a Dschang, una città nella regione occidentale del paese. Manifestanti, delusi dai risultati e chiedendo le dimissioni del presidente Paul Biya, hanno dato fuoco alla sede del partito al potere, il Rdpc. Durante gli scontri, la folla ha attaccato diversi simboli del governo e ha preso di mira la sede dell’Elecam, la commissione elettorale.

Le proteste sono sfociate in atti di violenza, con danni ingenti alle strutture pubbliche. I manifestanti hanno espresso il loro discontento riguardo ai risultati elettorali, ritenuti non rappresentativi e privi di trasparenza. La tensione in tale contesto riflette un malcontento più profondo, radicato in anni di insoddisfazione nei confronti della leadership di Biya, in carica da lungo tempo.

Le autorità locali hanno risposto con una presenza aumentata delle forze di sicurezza nella regione, cercando di ripristinare l’ordine. Tuttavia, le manifestazioni continuano a riflettere un sentimento di impotenza tra la popolazione, che si sente sempre più distante dai processi decisionali. La situazione resta quindi instabile, con preoccupazioni che potrebbero portare a ulteriori confronti tra manifestanti e forze di polizia.