Elezioni in Calabria: Occhiuto vota a Cosenza con i figli

Il presidente della Regione Calabria e candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, ha votato questa mattina a Cosenza, presso la Scuola Elementare “C. Alvaro”, sezione 74. Si è recato alle urne insieme ai figli, che lo hanno accompagnato nel momento del voto.

Dopo aver espresso il suo diritto di voto, Occhiuto ha condiviso un post sui social media, accompagnato da una foto con i suoi ragazzi, in cui ha augurato a tutti un buon voto e ha dichiarato: “Viva la Calabria!”.

Occhiuto, vice segretario nazionale di Forza Italia, sta ricevendo supporto da otto diverse liste in questa tornata elettorale.

