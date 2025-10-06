Elezioni in Calabria: chi vincerà tra Occhiuto e Tridico?

Sfida elettorale in Calabria con il governatore uscente Roberto Occhiuto, sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra. In corsa anche Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana e Popolare. Le urne sono aperte oggi dalle 7 alle 15.

Si vota per eleggere il nuovo Presidente della Regione e il Consiglio Regionale in Calabria. La decisione di indire elezioni anticipate è stata presa da Occhiuto, il quale ha scelto di dimettersi dopo ricevere un avviso di garanzia, rimettendo la scelta ai cittadini. Sono circa 1.888.368 gli elettori registrati, distribuiti su 2.406 sezioni in cinque province.

I candidati alla presidenza sono tre: Roberto Occhiuto, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc e altre liste; Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, con il sostegno del Pd e di Alleanza Verdi-Sinistra; e Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana e Popolare. Lo spoglio delle schede inizierà il giorno successivo alla chiusura delle urne.

Alle 23, l’affluenza si attesta al 29,08%, in calo rispetto al 30,87% delle precedenti elezioni. La provincia di Reggio Calabria segna il maggior afflusso, con il 32,24%. Già alle 19, l’affluenza era stata del 23,2%, superior alla stessa ora nel 2021.

Le regole elettorali stabiliscono che si può votare per un candidato Presidente, estendendo automaticamente il voto alla lista collegata. È possibile esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale, rispettando le norme sulla rappresentanza di genere. Il Consiglio è composto da 31 membri, eletti con sistema proporzionale e maggioritario.