Elezioni in Brasile: sfide e opportunità per il futuro

Yahoo fa parte di una rete di marchi che include anche AOL, Engadget e altri. Quando si utilizzano i siti e le app di Yahoo, vengono impiegati cookie e tecnologie simili per diverse funzioni.

Questi cookie servono a garantire l’accesso ai siti e alle app, a verificare l’identità degli utenti, a migliorare la sicurezza e a prevenire abusi. Inoltre, vengono utilizzati per misurare l’uso dei servizi, raccogliendo informazioni aggregate su visitatori, dispositivi e durata delle visite.

Cliccando su “Accetta tutto”, si autorizza Yahoo e i suoi partner a memorizzare e accedere alle informazioni sul dispositivo, a utilizzare dati di geolocalizzazione e altri dati personali, come l’indirizzo IP e le informazioni di navigazione, per fini di analisi, pubblicità e contenuti personalizzati.

In alternativa, chi non desidera che i propri dati vengano utilizzati per questi scopi può cliccare su “Rifiuta tutto”. È possibile anche personalizzare le impostazioni cliccando su “Gestisci le impostazioni per la privacy”.

Gli utenti possono revocare il consenso o modificare le preferenze in qualsiasi momento tramite i link “Impostazioni della privacy e dei cookie” disponibili sui siti e le app. Per ulteriori dettagli sull’uso dei dati personali, è consigliato consultare l’Informativa sulla privacy e l’Informativa sui cookie di Yahoo.