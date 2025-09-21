Elezioni in Bangladesh: paura per l’islamismo e crisi sociale

Cambiamenti climatici, instabilità politica e alta tensione sociale caratterizzano il cammino del Bangladesh verso le prossime elezioni. I cristiani esprimono grande preoccupazione per un possibile ritorno degli islamisti radicali.

Il Bangladesh, con la sua alta densità di popolazione e vulnerabilità geografica, subisce fortemente gli effetti del cambiamento climatico, con il 77,6% del territorio situato a meno di cinque metri sopra il livello del mare. Inoltre, il Paese sta affrontando una transizione politica delicata dopo che la rivolta studentesca ha portato all’esilio dell’ex primo ministro Sheikh Hasina, ponendo fine a un lungo governo. Il governo ad interim, guidato dal premio Nobel Muhammad Yunus, si sta preparando per le elezioni, promettendo la loro celebrazione a breve.

La situazione sociale è tesa, con scetticismo tra la popolazione riguardo al futuro. Un nuovo attore politico è emerso nel National Citizen Party, creato dai leader della protesta studentesca. Nel frattempo, l’Awami League di Hasina è stata impedita di presentare candidati, intensificando le divisioni politiche.

I cristiani, insieme ad altre minoranze religiose, esprimono timori riguardo al Jamaat-e-Islami, il principale partito musulmano, riammesso alle elezioni dalla Corte suprema dopo anni di esclusione. Si teme che questa rinascita possa influenzare negativamente il futuro del Paese, spingendo la società civile a chiedere riforme costituzionali.

In un contesto di incertezze, il governo ad interim ha difficoltà a realizzare la propria agenda sui diritti umani e ha affrontato un aumento della violenza politica. Anche l’economia è in fase di stallo, con rallentamenti nella crescita e un’inflazione crescente.

Le condizioni ambientali stanno peggiorando, con l’aumento delle temperature che influisce sulla produttività. Si stima che, nei prossimi anni, oltre 20 milioni di persone potrebbero diventare “migranti climatici”, spostandosi a causa delle catastrofi ambientali, dando spazio a reti di traffico di esseri umani.