Elezioni Federbocce: tensioni e sfide tra i candidati in Italia

L’elezione di Marco Giunio De Sanctis alla guida del Comitato Paralimpico Italiano (Cip) segna un momento di transizione nel mondo delle bocce. Sabato 13 settembre, a Borgaro Torinese, si svolgeranno le votazioni per il nuovo presidente e il rinnovo del Consiglio Federale. Tre candidati si contendersanno la leadership: Roberto Favre, Giancarlo Gosti e Corrado Tecchi. La campagna elettorale è stata caratterizzata da polemiche, tra cui un ricorso di Tecchi contro Favre, successivamente rigettato dalla giustizia della Federazione.

De Sanctis, che ha guidato la federazione per due mandati e mezzo, ha lasciato un’organizzazione valutata in modo divergente: alcuni la considerano in crisi, mentre altri la vedono in salute. Nelle elezioni precedenti, De Sanctis è stato riconfermato con una percentuale significativa di voti, ma ha manifestato disappunto per le numerose schede bianche ricevute.

Durante la sua presidenza, De Sanctis ha dedicato attenzione al rilancio della federazione, affrontando l’immobilismo delle gestioni precedenti e contribuendo a far crescere il numero di tesserati. I candidati in lizza stanno utilizzando i social e incontri diretti per presentare i loro programmi e motivare la propria candidatura.

Si preannuncia un acceso confronto tra Favre e Tecchi, con Gosti che potrebbe inserirsi nel dibattito. È essenziale che i candidati si concentrino sullo sviluppo delle bocce, evitando slogan e cercando un dialogo costruttivo. La Federbocce deve essere vista come un’opportunità di crescita e confronto, non come un palcoscenico per aumentare la propria visibilità.