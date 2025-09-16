Elezioni ENPAF: novità e candidati per il rinnovamento

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti – ENPAF, è stata ufficializzata la lista guidata da Maurizio Pace, segretario FOFI e Presidente dell’Ordine di Agrigento. La squadra si propone di portare rinnovamento e ascolto, con Eugenio Leopardi come candidato alla vicepresidenza.

L’elenco dei candidati è composto per rappresentare tutte le aree della professione. Accanto a Pace e Leopardi, per i titolari troviamo Rachele Aspesi (Lombardia) e Vincenzo Danilo Lozupone (Puglia). Per la componente dei non titolari, si candidano Paolo Savigni (Toscana), Vincenzo Santagada (Campania), Luciano Diomedi (Marche) e Daniela Cremona (Emilia-Romagna). Per il Collegio sindacale, i candidati sono Alessandro Somacal, Domenico Di Tolla, Silvio di Giuseppe e Giulio Mignani.

Il programma della squadra di Pace e Leopardi punta a un percorso di riforma condivisa, con l’obiettivo di ristabilire un “patto di fiducia tra le generazioni dei farmacisti”. Tra le proposte principali ci sono: revisione del sistema contributivo per una maggiore proporzionalità al reddito, riesame della doppia contribuzione, rivalutazione del sistema di contribuzione a fondo perduto e maggiore elasticità delle prestazioni previdenziali.

Maurizio Pace ha evidenziato la volontà di avviare una “stagione di rinnovamento” basata sull’ascolto delle esigenze dei colleghi, ringraziando l’attuale Consiglio per la gestione prudente che ha mantenuto il bilancio in equilibrio. Eugenio Leopardi ha sottolineato l’importanza di un cambiamento reale, promettendo il suo impegno al fianco di Pace nella gestione dell’Ente.