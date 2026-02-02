10.8 C
Elezioni del Consiglio dei Ragazzi a Vicoforte: chi vincerà?

Vicoforte si sta preparando per la campagna elettorale, coinvolgendo i ragazzi under 14. Iniziative nelle scuole hanno portato alla formazione e presentazione delle liste per il rinnovamento del consiglio dei ragazzi, un’attività che rientra nella “settimana delle legalità”. Gli studenti delle ultime due classi della Primaria e della Secondaria di primo grado sono l’elettorato, e il voto si svolgerà il 6 febbraio.

Durante queste elezioni, circa 200 ragazzi potranno esprimere la loro preferenza per uno dei tre candidati sindaci e per i membri del consiglio. Dopo lo scrutinio di venerdì, si conoscerà il nuovo “sindaco dei ragazzi”, che con il suo consiglio si insedierà l’11 febbraio e rimarrà in carica per tre anni, in accordo con le normative comunali aggiornate.

Il consiglio dei ragazzi è stato istituito nel 2006, e in questi anni si sono alternati sindaci maschili e femminili. Quest’anno, i candidati per il ruolo di sindaco sono tutti maschi, scelti tramite primarie viste l’alta partecipazione degli studenti nelle attività preparatorie.

Le liste in competizione sono:

– “Insieme per Vico” con Mattia Raviolo (IV Primaria);
– “Rinnoviamo la scuola” con Samuele Aime (I Secondaria);
– “Orizzonte Vico” con Francesco Ballatore (II Secondaria).

Il sindaco uscente, Anastasia Oggerino, ha preso il posto di un gruppo di otto studenti che l’hanno preceduta; nel periodo 2020-2023 non ci sono state elezioni a causa di circostanze eccezionali legate alla pandemia e alla gestione del Comune.

