Elezioni Comunali: Vota in 126 Comuni il 25-26 Maggio!

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative in 126 comuni italiani, coinvolgendo quasi 2 milioni di elettori. Le città principali in cui si voterà includono Genova, Ravenna, Matera e Taranto, per un totale di oltre 821 mila persone chiamate alle urne. Il voto in Sicilia riguarderà 9 comuni e si terrà in concomitanza con quella domenica e lunedì, mentre in Sardegna 6 comuni voteranno solo l’8 e 9 giugno.

I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I ballottaggi, se necessari, si terranno l’8 e 9 giugno.

A livello regionale, il Piemonte avrà 9 comuni al voto, la Lombardia 18, il Veneto 9, la Liguria 5 (inclusa Genova), l’Emilia-Romagna 5 (Ravenna), l’Umbria 3, le Marche 2, il Lazio 9, l’Abruzzo 6, il Molise 1, la Campania 15, la Puglia 10 (Taranto), la Basilicata 8 (Matera) e la Calabria 17. In Sicilia, i comuni interessati sono 9, molti dei quali sono commissariati. Infine, in Sardegna, l’attenzione è rivolta a 6 comuni, compreso Nuoro.

Queste elezioni rappresentano un importante evento politico, con implicazioni significative per la governance locale in diverse province italiane.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it