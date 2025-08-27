Elezioni comunali in Valle d’Aosta: sfide a Courmayeur e Charvensod

Alle elezioni comunali del 28 settembre, a Courmayeur si presenta una situazione inaspettata: Roberto Rota correrà da solo, senza alcuna seconda lista. Questo rappresenta un cambiamento significativo per un comune che, in passato, ha sempre avuto sfide elettorali con due o più liste, come accaduto nel 2007. Nonostante ciò, la candidatura unica non garantisce a Rota una vittoria automatica, poiché sarà necessario raggiungere il quorum del 50% più uno degli elettori.

Il tentativo di formare un gruppo alternativo, composto da Raphaël Castelnuovo, Giacomo Domaine, Jean Chiementin, Martina Risso e Alessandro Ferrari, non ha portato a un accordo conclusivo. Castelnuovo ha affermato: «Ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a chiudere il cerchio».

A Charvensod, la situazione è simile, dove inizialmente si pensava a una terza lista guidata da Francesco Cordone. Tuttavia, Cordone, candidato sindaco con il vice Françoise Munier, ha deciso di non presentarsi, sostenendo che per i piccoli comuni il sistema maggioritario limita e svilisce la rappresentatività, rendendo la loro lista civica un’alternativa autentica ma poco sostenuta.

Nonostante l’assenza di una terza lista, a Charvensod si disputerà comunque una corsa a due. Il sindaco uscente Ronny Borbey si ripresenta con il vice Luca Jacquemod per la lista ‘Insieme per – Ensemble pour Charvensod’, mentre Pierre Savioz e Barbara Comé rappresenteranno la lista ‘Per il paese – Pour le Pays’.