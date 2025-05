Elezioni Comunali in Trentino Alto Adige: Guida ai Candidati e Modalità di Voto per il 4 Maggio

Il Trentino Alto Adige vota anticipatamente rispetto al resto d’Italia, con le Elezioni Comunali fissate per domenica 4 maggio. Gli elettori sono chiamati a esprimersi in 256 comuni, di cui 111 in Alto Adige e 145 in Trentino, per eleggere nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali, inclusi quelli delle città di Trento e Bolzano.

Nella città di Trento, il sindaco uscente Franco Ianeselli, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da Pd, Campobase, Verdi e diverse liste civiche, si ricandida per un secondo mandato. La candidata del Movimento 5 Stelle è Giulia Bortolotti, attuale presidente del Consiglio del sistema educativo. Inoltre, Ilaria Goio, imprenditrice sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, e Andrea Demarchi, 25enne sostenuto dal Partito autonomista trentino tirolese, sono tra gli altri candidati. La lista Generazione Trento propone Claudio Geat, ex del Pd.

A Bolzano, il sindaco Renzo Caramaschi non può ricandidarsi, aprendo la strada all’assessore Juri Andriollo, sostenuto da Pd, Verdi e Sinistra. Il centrodestra presenta Claudio Corrarati, presidente del Cna Alto Adige, sostenuto da FdI, Lega e Fi, mentre il Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista avanzano l’insegnante Simonetta Lucchi. Il vicesindaco Stephan Konder si candida con la Südtiroler Volkspartei, e il partito di centrosinistra Team K presenta Matthias Cologna.

I seggi saranno aperti dalle 7:00 alle 22:00, con lo spoglio immediatamente dopo la chiusura, e un eventuale ballottaggio è previsto per il 18 maggio.