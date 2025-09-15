25.9 C
Elezioni comunali in Renania: vittoria della CDU e sfide per SPD

Da StraNotizie
Alle elezioni comunali nella Renania settentrionale – Vestfalia, il partito Cdu si conferma come il primo partito, ottenendo il 34,6% dei voti, con un lieve incremento dello 0,3% rispetto al precedente scrutinio. La Spd arriva al 22%, segnando una diminuzione di 2,3 punti percentuali, che potrebbe rappresentare il suo peggior risultato storico nella regione.

L’Afd si piazza al terzo posto con il 15,3%, registrando una crescita di oltre dieci punti. I Verdi subiscono un forte calo, scendendo al 12,9% con una flessione del 7,1%. In contrasto, la Linke cresce dell’1,5% arrivando al 5,3%.

Per quanto riguarda il ballottaggio, la Spd si sfiderà con l’Afd in due città: a Gelsenkirchen, il candidato della Spd ottiene il 37,1% dei voti contro il 29,8% dell’Afd; a Duisburg, la Spd si assesta al 45,9%, mentre l’Afd si ferma al 19,8%.

