Elezioni comunali in Renania Settentrionale-Vestfalia: analisi risultati

Domenica si sono svolte le elezioni comunali nella Renania Settentrionale-Vestfalia, un land della Germania. Secondo le proiezioni della televisione pubblica WRD, l’Unione Cristiano Democratica (CDU), il partito di centrodestra del cancelliere Friedrich Merz, ha ottenuto circa il 33% dei voti, mantenendo lo stesso risultato delle comunali precedenti. Queste elezioni rappresentavano un test per il governo di Merz, entrato in carica a maggio, ma i sondaggi indicano già una significativa impopolarità.

Le elezioni miravano a rinnovare le amministrazioni comunali e i dati degli exit poll riflettono i risultati aggregati. Tuttavia, l’esito finale dipenderà dalle percentuali ottenute in ciascun comune. È comunque considerato un voto significativo per analizzare le tendenze politiche nazionali. L’Alternative für Deutschland (AfD), partito di estrema destra, ha visto un significativo incremento dei consensi, passando dal 5% al 15%, un risultato sorprendente visto che la Renania Settentrionale-Vestfalia è un’area tradizionalmente distante dalla sua base elettorale nell’est del paese.

Al contrario, il Partito Socialdemocratico, principale formazione di centrosinistra e alleato di governo, ha registrato un leggero calo, passando dal 24% al 22%, segnando un declino rispetto ai risultati più elevati di un tempo. Anche i Verdi hanno subito una flessione, scendendo dal 20% al 13%. Fra gli altri partiti nazionali, solo la Sinistra (die Linke) ha visto crescere i propri consensi, registrando un aumento di circa due punti e attestandosi attorno al 5%.