Elezioni comunali in Renania: Cdu prima, Afd in crescita

Alle elezioni comunali nella Renania settentrionale-Vestfalia, la Cdu si conferma primo partito con il 34%, sebbene con una lieve flessione dello 0,3%. L’Alternativa per la Germania (Afd) cresce al 16,5%, aumentando dell’11,4%. La Spd scende al 22,5%, registrando una perdita dell’1,8%, un risultato negativo per il partito. I Verdi ottengono l’11,5%, perdendo l’8,5%, mentre la Linke cresce leggermente al 5,5%, con un incremento dell’1,7%. L’affluenza alle urne è in aumento, raggiungendo il 58,5%, rispetto al 51,9% di cinque anni fa.

Oltre tredici milioni di cittadini sono stati chiamati al voto in questo Land, il più popoloso della Germania, con elezioni in città importanti come Colonia, Düsseldorf, Dortmund, Bochum e Bonn. Sebbene le elezioni siano principalmente locali, il loro esito avrà ripercussioni sul governo federale di Friedrich Merz, che qui ha il proprio seggio elettorale.

Nei risultati tra i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, la Cdu è il primo partito con il 23%, seguita dalla Spd con il 20%, dalla Linke con il 18%, dai Verdi con il 13% e dall’Afd, che si ferma all’11%. Questo indica una scarsa attrattiva dell’Afd tra i più giovani.

Per il governo attuale, queste elezioni rappresentano un significativo banco di prova. Il cancelliere, in un incontro a Düsseldorf, ha dichiarato che esaminerà attentamente i risultati per valutare le strategie future delle campagne elettorali e i temi da affrontare. Nelle comunali precedenti, la Cdu si era attestata al 34%, con la Spd al 24% e i Verdi al 20%, dimostrando un potenziale calo per tutti e tre i partiti.