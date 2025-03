Elezioni Comunali del 25 e 26 Maggio: I Comuni al Voto per il Sindaco

Saranno 124 i comuni italiani al voto il 25 e 26 maggio, con ballottaggi previsti per l’8 e 9 giugno. La consultazione avverrà in contemporanea con cinque referendum, situazione che ha generato malcontento tra i promotori. Negli amministrativi del 2025 si voterà in 461 comuni, inclusi 9 capoluoghi di provincia e 3 di regione. I cittadini potranno esprimere il loro voto domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Le elezioni in 4 comuni del Friuli Venezia Giulia si svolgeranno il 13 e 14 aprile, mentre il 4 maggio si voterà in 268 comuni del Trentino-Alto Adige. In autunno, si terranno le elezioni per i sindaci di 64 comuni della Valle d’Aosta. I comuni sopra i 15 mila abitanti che andranno al voto includono: in Abruzzo Ortona e Sulmona; in Basilicata Matera; in Calabria Cassano all’Ionio e Isola di Capo Rizzuto; in Campania vari compresi Giugliano in Campania; in Emilia-Romagna Ravenna; in Liguria Genova; in Lombardia vari comuni; in Puglia Taranto; e in Sicilia Tremestieri Etneo, tra gli altri.

Il decreto ha accorpato i referendum sul lavoro e sulla cittadinanza, programmati per il 9 giugno. Questo ha suscitato reazioni diverse, con alcuni esponenti politici, come Riccardo Magi di +Europa, che ha criticato la scelta della data, considerando che favorisca una minor partecipazione popolare. Infine, è stata confermata la possibilità di voto per gli elettori fuori sede, facilitando così la partecipazione degli studenti e dei lavoratori.