Elezioni comunali, da Genova a Taranto il punto sui candidati

La data delle amministrative di primavera non è ancora ufficializzata, ma si prevede l’11 maggio. Questo evento coinvolge oltre 400 comuni, di cui nove capoluoghi: Aosta, Bolzano, Genova, Matera, Nuoro, Pordenone, Ravenna, Taranto e Trento. Le regioni autonome hanno già stabilito le loro date: settembre per Aosta e 4 maggio per Trento e Bolzano.

A Genova si gioca una sfida significativa, con il centrosinistra che prova a riprendersi dopo la sconfitta alle recenti regionali. Il vicesindaco Pietro Picciocchi, sostenuto da un’ampia coalizione di centrodestra, affronta Silvia Salis, candidata del centrosinistra, ex-atleta e vicepresidente del Coni.

A Trento, il centrosinistra ricandida il sindaco Franco Ianeselli, mentre Ilaria Goio è la proposta del centrodestra. A Bolzano, Claudio Corrarati è candidato della destra, mentre per il centrosinistra corre Juri Andriollo. A Matera, Piergiorgio Quarto emerge dal centrodestra, mentre il centrosinistra è in attesa di definire il candidato.

A Pordenone ci saranno nuove elezioni dopo le dimissioni del sindaco Ciriani, con Alessandro Basso per il centrodestra e Nicola Conficoni per il centrosinistra. Ravenna sta preparando il passaggio di testimone a Alessandro Barattoni del PD, mentre il centrodestra cerca un’intesa. A Nuoro, Emiliano Fenu sarà il candidato sindaco del centrosinistra, contro esponenti di centrodestra come Gianni Pittorra.

A Taranto, l’amministrazione comunale è in difficoltà dopo la sfiducia al sindaco Melucci, e il centrodestra sta iniziando le valutazioni per una candidatura unitaria. Infine, ad Aosta, si prevede il rinnovo del consiglio regionale, ma i nomi del centrodestra sono ancora da definire per evitare tensioni interne.