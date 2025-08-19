Elezioni comunali ad Aosta: Alleanza Verdi e Sinistra in campo

Alla Porta Praetoria, Alleanza Verdi e Sinistra hanno allestito un gazebo per raccogliere firme, necessarie per presentare la candidatura di Eugenio Torrione come sindaco e Katya Foletto come vice sindaca alle prossime elezioni comunali di Aosta. La raccolta è avviata oggi e proseguirà domani, con l’obiettivo di raccogliere tra le 100 e le 200 firme dai residenti.

Oggi, i candidati e la loro squadra saranno presenti fino alle 12.30 per raccogliere le firme; domani, l’attività si sposterà al mercato di Aosta dalle 9 alle 12.30. È importante sottolineare che possono firmare solo i residenti della città.

Nei giorni scorsi, Alleanza Verdi e Sinistra hanno presentato i 20 membri della squadra che accompagnerà Torrione e Foletto nella competizione. I candidati sono: Feiza Ben Issa, Fabio Broccolato, Sarah Burgay, Claudio Chellini, Salvatore Curreli, Loredana De Rosa, Gianpaolo Fedi, Fabrizio Frosina, Francesco Fuoco, Ornella Gentile, Andrea Giuliana, Adriano Guala, Gabriella Massa, Manuela Nasso, Maria Anna Pedrotti, Isabella Pirrello, Stéphanie Riccardi, Micaela Scaler, Maria Vincenza Sorbara e Alessio Treves.

L’iniziativa si propone di affrontare i temi della solidarietà e dell’ecologia, promettendo di costruire un’alternativa per Aosta.