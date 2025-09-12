22.5 C
Elezioni comunali a Pontey: sfida tra due candidati sindaci

Da StraNotizie
Alle elezioni comunali di Pontey, fissate per il 28 settembre, si sfideranno due candidati a sindaco, ciascuno con una propria lista. I programmi di entrambe le liste si concentrano sul consolidamento e sul mantenimento delle opere già realizzate in precedenti legislature.

La lista “Le soleil dans le coeur” propone come sindaco il primo cittadino uscente Leo Martinet, affiancato da Stefano Pellegrinotti in qualità di vicesindaco. Entrambi puntano a coinvolgere consiglieri giovani, un elemento chiave del loro approccio.

Dall’altra parte, “Il nostro paese Pontey – Notre Pays” è guidata da Rudy Tillier, ex sindaco dal 2005 al 2020 e attualmente dipendente regionale. Per la sua squadra ha scelto come vicesindaca Ilaria Lavoyer, laureata in scienze statistiche, anch’essa dipendente regionale e già assessore.

Nel servizio sono incluse interviste ai due candidati, offrendo così uno sguardo più approfondito sulle loro proposte e visioni per il futuro del comune.

