Elezioni comunali a Gignod: la lista riammessa al voto

A Gignod si presenta alle elezioni comunali una lista che candida Gabriella Farcoz come sindaco e Nadir Rollandin come vicesindaco. Insieme a loro ci sono Francesco Bertola, Luciano Bonetti, Elena Cocco, Alessia Corsi, Diego Farinet, Federica Grimod, Antonella Guarguaglini, Patrizia Perotti, Cesare Pronestí, Lelia Vallet, Agostino Vincenzo Villella, Vilma Villot e Aldo Vittaz.

Tuttavia, la lista è stata inizialmente esclusa dalla Commissione circondariale. Gabriella Farcoz ha spiegato che l’esclusione è avvenuta a causa di un errore formale: i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori, pur essendo completi e conformi, non erano pinzati tra di loro. Secondo Farcoz, si tratta di un dettaglio puramente materiale che non compromette l’autenticità delle firme.

Lunedì 1° settembre, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso della lista, annullando il provvedimento di esclusione e ammettendo la lista alla competizione elettorale.