22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Politica

Elezioni comunali a Donnas: sfida tra continuità e cambiamento

Da StraNotizie
Elezioni comunali a Donnas: sfida tra continuità e cambiamento

A Donnas si avvicinano le elezioni comunali, con due candidati a confronto per la carica di sindaco. Da una parte c’è Matteo Bosonin, attuale vicesindaco e candidato della lista “Vivre Donnas”, e dall’altra Mauro Arvat, ex primo cittadino, a capo della lista “Noi con voi”.

La lista “Vivre Donnas” punta su progetti di continuità, come il completamento dei lavori alla scuola di Vert e il restauro di Palazzo Enrielli, dove sorgerà una vineria. Bosonin, con un’esperienza di cinque anni, ha raccolto oltre 5 milioni di euro di finanziamenti e sottolinea l’importanza di progetti già avviati, come la riqualificazione della piazza comunale e la manutenzione delle reti paramassi. Propone anche di ampliare l’offerta turistica attraverso attività outdoor e un servizio di pre e dopo scuola.

Dall’altra parte, Mauro Arvat della lista “Noi con voi” si concentra sul ripristino del dialogo con i cittadini dopo segnalazioni di disagi nella manutenzione. Propone un programma “realista”, mirando a garantire lavori pubblici ben eseguiti e una maggiore attenzione alla viabilità. Sottolinea l’urgenza di riaprire la strada romana e crede nell’importanza della collaborazione tra viticoltori e commercianti per sviluppare economie locali.

Entrambi i candidati hanno programmato incontri con la popolazione per presentare le loro idee: Bosonin organizzerà “ape-cafè” e comizi in diverse date, mentre Arvat avrà incontri nei giorni 23 e 26 settembre. La campagna si preannuncia intensa e i cittadini di Donnas sono chiamati a scegliere il loro futuro.

Articolo precedente
Rabiot pronto per il Milan: prime impressioni a Milanello
Articolo successivo
Borse europee attente alla BCE e ai tassi d’interesse
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.