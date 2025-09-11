Elezioni comunali a Donnas: sfida tra continuità e cambiamento

A Donnas si avvicinano le elezioni comunali, con due candidati a confronto per la carica di sindaco. Da una parte c’è Matteo Bosonin, attuale vicesindaco e candidato della lista “Vivre Donnas”, e dall’altra Mauro Arvat, ex primo cittadino, a capo della lista “Noi con voi”.

La lista “Vivre Donnas” punta su progetti di continuità, come il completamento dei lavori alla scuola di Vert e il restauro di Palazzo Enrielli, dove sorgerà una vineria. Bosonin, con un’esperienza di cinque anni, ha raccolto oltre 5 milioni di euro di finanziamenti e sottolinea l’importanza di progetti già avviati, come la riqualificazione della piazza comunale e la manutenzione delle reti paramassi. Propone anche di ampliare l’offerta turistica attraverso attività outdoor e un servizio di pre e dopo scuola.

Dall’altra parte, Mauro Arvat della lista “Noi con voi” si concentra sul ripristino del dialogo con i cittadini dopo segnalazioni di disagi nella manutenzione. Propone un programma “realista”, mirando a garantire lavori pubblici ben eseguiti e una maggiore attenzione alla viabilità. Sottolinea l’urgenza di riaprire la strada romana e crede nell’importanza della collaborazione tra viticoltori e commercianti per sviluppare economie locali.

Entrambi i candidati hanno programmato incontri con la popolazione per presentare le loro idee: Bosonin organizzerà “ape-cafè” e comizi in diverse date, mentre Arvat avrà incontri nei giorni 23 e 26 settembre. La campagna si preannuncia intensa e i cittadini di Donnas sono chiamati a scegliere il loro futuro.