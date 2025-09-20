30.6 C
Elezioni comunali a Cogne: sfida tra le due liste candidati

Da StraNotizie
A Cogne, si sono presentate due liste per le elezioni comunali. La lista “Ensemble pour l’avenir de Cogne” è guidata da Dante Desaymonet, che è candidato sindaco. Desaymonet è originario di Cogne, ha una laurea in scienze dell’economia e lavora come funzionario pubblico e maestro di sci. Accanto a lui, figura l’attuale sindaco Franco Allera, che è anche candidato. Allera, nato ad Aosta, è geometra e libero professionista, oltre a essere maestro di sci.

L’altra lista non è stata specificata nel testo originale. La competizione tra queste due fazioni rappresenta un momento importante per gli abitanti di Cogne, che potranno esprimere la propria opinione sulle future politiche e decisioni locali.

