Elezioni comunali a Brissogne: la lista Pour le Pays si presenta

Da stranotizie
Elezioni comunali a Brissogne: la lista Pour le Pays si presenta

A Brissogne si presenta per le elezioni comunali la lista “Pour le pays Brissogne”. Sono candidati a sindaco Paolo Marcoz, analista programmatore, e Bruno Cerise, ingegnere, che sarà vicesindaco. Altri membri della lista includono professionisti qualificati come architetti, dipendenti di aziende locali, un imprenditore agricolo e un istruttore forestale.

La lista si propone di continuare l’amministrazione attuale con la maggior parte dei membri già in carica e l’inserimento di nuove forze. Paolo Marcoz, con esperienza di oltre dieci anni in consiglio comunale e attuale capogruppo di maggioranza, ha accettato la candidatura a sindaco. Il gruppo mira a garantire continuità e stabilità, sostenendo che lavoreranno seriamente per il bene della comunità.

L’affluenza al voto è stata significativa, con 534 votanti su 789 elettori registrati, pari al 67,68%. Sono state registrate anche 25 schede bianche e 35 schede nulle. Marcoz ha ottenuto 474 voti, seguito da Cerise nella posizione di vicesindaco.

Il nuovo Consiglio comunale si è riunito e ha nominato la Giunta. Paolo Marcoz è stato confermato sindaco con Bruno Cerise come vicesindaco, che ha ricevuto la delega al bilancio e protezione civile. Gli assessori sono stati scelti con Edi Saluard per viabilità e agricoltura, Katya Chabloz per pubblica istruzione e sport, e Simona Agostino per urbanistica e servizi sociali.

