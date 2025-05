Elezioni Comunali 2025: Genova Ritorna al Centrosinistra

Dopo le elezioni comunali del 25 e 26 maggio, Genova torna al centrosinistra dopo otto anni di amministrazione di centrodestra. Il Partito Democratico (Pd) si conferma primo partito, superando il 29% dei voti e ampliando il proprio consenso rispetto alle precedenti elezioni del 2022. Al contrario, Fratelli d’Italia (FdI) scende sotto il 12%, mentre la lista “Noi Moderati”, sostenuta dall’ex sindaco Marco Bucci, si distingue ottenendo quasi l’8%.

Elly Schlein, segretaria del Pd, interpreta il risultato come un segnale di crisi per la premier Giorgia Meloni, sottolineando la necessità di unità per affrontare la destra. La Schlein afferma che la crescita del Pd a Genova, dove ha raggiunto circa il 30%, è evidenziata anche dal confronto con il 2022, quando il partito ottenne il 20,95%.

Giovanni Donzelli di FdI replica che trarre conclusioni nazionali da un voto locale sia inappropriato, sostenendo che il centrodestra non attraversi alcuna crisi e che, nonostante la sconfitta a Genova, ci siano stati risultati positivi in altri comuni.

Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha ottenuto solo il 5,10% dei voti, superato da Alleanza Verdi Sinistra, che ha raggiunto il 6,92%. Rispetto al 2022, il M5S cresce di circa un punto percentuale.

Nel complesso, l’andamento del voto a Genova sembra riflettere dinamiche locali piuttosto che una tendenza nazionale, e i principali partiti stanno adattando le loro strategie in vista delle prossime sfide.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it