Elezioni Comunali 2025: Dove Votare il 25 e 26 Maggio

Il primo turno delle elezioni amministrative in Italia si svolgerà domenica 25 e lunedì 26, coinvolgendo 117 comuni, di cui 31 superiori ai 15.000 abitanti, inclusi i capoluoghi Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Si aggiungono 9 comuni siciliani, tutti commissariati. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, con i ballottaggi in programma l’8 e 9 giugno.

Le città maggiormente attenzionate includono Genova, dove il centrodestra ha candidato Pietro Piciocchi, dopo l’uscita dell’attuale governatore Marco Bucci. Il centrosinistra punta su Silvia Salis, sostenuta da una coalizione ampia. La chiusura della campagna elettorale prevede importanti interventi, tra cui una telefonata di Giorgia Meloni e la presenza di Elly Schlein.

A Ravenna, il centrosinistra, guidato da Alessandro Barattoni, è unito, mentre il centrodestra si presenta diviso con due candidati. A Matera, il centrodestra ha candidato Antonio Nicoletti, mentre il centrosinistra schiera Domenico Bennardi e Roberto Cifarelli. A Taranto, sei candidati lottano per la carica di sindaco, evidenziando divisioni sia nel centrodestra che nel centrosinistra.

In Calabria, a Lamezia Terme, la ex senatrice Doris Lo Moro affronta Mario Murone del centrodestra, con il supporto del M5S. A Rende, l’ex sindaco Sandro Principe tenta di tornare dopo 20 anni, sfidato da Giovanni Bilotti e altri candidati. Infine, a Paola, non si svolgerà il ballottaggio per il basso numero di abitanti; in corsa l’uscente Giovanni Politano e altri candidati.

Fonte: www.adnkronos.com