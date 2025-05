Elezioni Comunali 2025: Affluenza e Candidati in 117 Comuni

L’affluenza alle elezioni amministrative del 25 maggio 2025 è attualmente del 13,55% alle ore 12, un calo rispetto al 15,54% delle precedenti elezioni. Gli elettori sono chiamati a votare per l’elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali in 117 comuni italiani e nove in Sicilia, con i seggi aperti fino alle 23 di oggi e domani, 26 maggio, dalle 7 alle 15. Un eventuale ballottaggio si terrà il 8 e 9 giugno.

Tra i comuni più osservati ci sono Genova, Ravenna, Taranto e Matera. A Genova, l’ex sindaco Marco Bucci ha lasciato il suo incarico, portando a una competizione con sette candidati. Il vicesindaco Pietro Piciocchi rappresenta il centrodestra, mentre il centrosinistra è rappresentato da Silvia Salis. Gli altri candidati provenienti da varie liste civiche portano il totale a sette.

Taranto vota dopo la caduta dell’amministrazione di Rinaldo Melucci. Sei candidati si contendono la carica, tra cui Annagrazia Angolano del M5S e Pietro Bitetti del centrosinistra, mentre il centrodestra sostiene Luca Lazzàro.

Ravenna ha sette candidati in corsa per sostituire Michele De Pascale. Alessandro Barattoni rappresenta il centrosinistra, mentre il centrodestra si divide tra Nicola Grandi e Alvaro Ancisi.

Infine, a Matera, Domenico Bennardi del M5S busca la rielezione contro Antonio Nicoletti, sostenuto dalla coalizione di destra. Il centrosinistra si presenta spaccato con thre candidati, inclusi Roberto Cifarelli e altri due avversari civici. In totale, gli eventi elettorali coinvolgono circa 860 candidati e diverse liste in competizione.

Fonte: www.adnkronos.com