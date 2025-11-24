Elezioni Campania

Il candidato presidente alla Regione di Campania, Giuliano Granato, rappresenta il cartello elettorale di sinistra Campania Popolare, sostenuto da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Pci. Il suo programma si concentra principalmente sul lavoro, con l’obiettivo di innalzare i salari minimi a 10 euro, contro i 6/7 euro attuali. Inoltre, Granato si impegna a contrastare il lavoro nero e irregolare, aumentando i controlli da parte delle polizie locali.

Granato critica le altre liste elettorali, sottolineando che nelle liste di sostegno a Edmondo Cirielli e Roberto Fico sono presenti “impresentabili” secondo la Commissione parlamentare Antimafia. Egli afferma che il suo programma è stato presentato pubblicamente, a differenza degli altri candidati, e che la sua lista non favorisce l’affermazione della destra. Granato punta a superare la quota di sbarramento per fare opposizione vera in Consiglio regionale.

Il candidato presidente di Campania Popolare propone anche abbonamenti gratuiti per i lavoratori e gli studenti con Isee sotto i 30mila euro, nonché il potenziamento e l’efficientamento dei trasporti pubblici, come la Circumvesuviana. Inoltre, Granato si concentra sul tema del turismo, denunciando la presenza di lavoro irregolare nel settore e la mancanza di controlli. Egli sostiene anche il diritto all’abitare, minacciato dal proliferare di un turismo che sottrae immobili ai residenti.