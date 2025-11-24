14.9 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Attualità

Elezioni Campania

Da stranotizie
Elezioni Campania

Il candidato presidente alla Regione di Campania, Giuliano Granato, rappresenta il cartello elettorale di sinistra Campania Popolare, sostenuto da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Pci. Il suo programma si concentra principalmente sul lavoro, con l’obiettivo di innalzare i salari minimi a 10 euro, contro i 6/7 euro attuali. Inoltre, Granato si impegna a contrastare il lavoro nero e irregolare, aumentando i controlli da parte delle polizie locali.

Granato critica le altre liste elettorali, sottolineando che nelle liste di sostegno a Edmondo Cirielli e Roberto Fico sono presenti “impresentabili” secondo la Commissione parlamentare Antimafia. Egli afferma che il suo programma è stato presentato pubblicamente, a differenza degli altri candidati, e che la sua lista non favorisce l’affermazione della destra. Granato punta a superare la quota di sbarramento per fare opposizione vera in Consiglio regionale.

Il candidato presidente di Campania Popolare propone anche abbonamenti gratuiti per i lavoratori e gli studenti con Isee sotto i 30mila euro, nonché il potenziamento e l’efficientamento dei trasporti pubblici, come la Circumvesuviana. Inoltre, Granato si concentra sul tema del turismo, denunciando la presenza di lavoro irregolare nel settore e la mancanza di controlli. Egli sostiene anche il diritto all’abitare, minacciato dal proliferare di un turismo che sottrae immobili ai residenti.

Articolo precedente
Lucky Block: Sfida ai Limiti su Minecraft!
Articolo successivo
La Verità su Ornella Vanoni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.