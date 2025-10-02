Elezioni Calabria: Il centrosinistra unite per Tridico

Il centrosinistra si riunisce a Corigliano-Rossano per chiudere la campagna elettorale in Calabria, con un evento che vedrà la partecipazione di importanti leader politici. Venerdì, alle 18, saranno presenti Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, Elly Schlein del Partito Democratico, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Alleanza Verde, Riccardo Magi di +Europa e Maurizio Acerbo del Partito della Rifondazione Comunista.
L’incontro si svolgerà in piazza Bernardino Le Fosse, dove i leader si alterneranno sul palco per sostenere Pasquale Tridico, candidato governatore per il centrosinistra. L’evento è strategico, poiché Tridico si confronta con il candidato di centrodestra, Roberto Occhiuto, per la presidenza della Regione Calabria.