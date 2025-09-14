Elezioni Calabria: il centrodestra punta su Occhiuto e riforme

Il candidato del centrodestra, Rino Lerose, ha espresso il suo sostegno all’operato del presidente Occhiuto, evidenziando l’avvio di riforme significative nel settore sanitario. Secondo Lerose, non si è limitato a criticare il passato, ma ha iniziato a lavorare per migliorare la situazione, mostrando già i primi segnali di successo.

La campagna elettorale in Calabria si sta intensificando, con il confronto principale tra Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico. Per dare voce a tutte le parti, l’intervista a Lerose si addentra nei temi cruciali per la regione.

Lerose ha deciso di candidarsi per portare la sua esperienza a servizio della comunità, con l’intenzione di affrontare istanze spesso trascurate. È soddisfatto del programma della coalizione, che considera serio e focalizzato sulle esigenze delle persone e del futuro. Riguardo alle emergenze della sua circoscrizione, che include Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, ha sottolineato l’importanza di investire in formazione e incentivare startup per fermare l’emigrazione giovanile.

Affrontando il tema della sanità, Lerose ha affermato che non bisogna arrendersi al peggioramento delle condizioni. Ha lodato il lavoro di Occhiuto, che ha iniziato riforme concrete, e ha citato segnali positivi come nuovi concorsi pubblici e investimenti.

Relativamente al reddito di inclusione, ha sottolineato la necessità di un sostegno efficace, puntando su percorsi di reinserimento lavorativo. Ha poi parlato della necessità di migliorare le infrastrutture e dei progetti per incentivare la popolazione a trasferirsi nelle aree interne.

Se eletto, Lerose intende lavorare per ridurre le disuguaglianze, garantire servizi essenziali e sviluppare il turismo, puntando a una destagionalizzazione concreta per valorizzare il territorio durante tutto l’anno.