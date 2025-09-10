Elezioni Aosta: il Centrodestra punta su Girardini e Furci

In vista delle elezioni del 28 settembre, Aostanews24 presenta un’intervista al candidato sindaco di Aosta, Giovanni Girardini, sostenuto dalla coalizione di Centrodestra.

Girardini discute i temi principali della sua campagna, tra cui l’esperienza in opposizione e le proposte per il rilancio economico e sociale della città. Ha espresso come l’unione delle forze politiche fosse necessaria, nonostante le sfide di concordare idee diverse. Questo rinnovato potere unificato mira ad affrontare le criticità del capoluogo valdostano sia a livello comunale che regionale.

Riguardo alla sua esperienza politica, Girardini ha sottolineato come il tempo trascorso in opposizione gli abbia fornito una visione approfondita della realtà aostana, permettendogli di identificare le problematiche e le soluzioni necessarie per una gestione più efficiente. Ha riconosciuto la crisi del commercio al dettaglio, evidenziando che, sebbene ci siano fattori esterni come l’e-commerce, è fondamentale che Aosta sviluppi un piano commerciale regionale condiviso tra i comuni.

Ha proposto l’istituzione di un albo di esercizi storici per sostenere le attività locali ed evitare la chiusura di negozi nelle vie centrali. Girardini ha delineato che l’amministrazione dovrà intervenire anche a livello giovanile, affrontando problematiche gravi come il disagio giovanile e promuovendo iniziative culturali e sportive.

Infine, ha invitato gli elettori a sostenere un cambiamento per Aosta, affermando che sia lui che la vice Sonia Furci si vedono come servitori della città e non come suoi padroni.