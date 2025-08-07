31.6 C
Roma
giovedì – 7 Agosto 2025
Politica

Elezioni anticipate in Calabria: la protesta dell’opposizione

Da StraNotizie
Elezioni anticipate in Calabria: la protesta dell’opposizione

Le recenti decisioni in ambito politico regionale stanno sollevando preoccupazioni tra le forze di opposizione. In una conferenza dei capigruppo, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha annunciato le date delle elezioni regionali fissate per il 12 e 13 ottobre.

I rappresentanti delle opposizioni, Mimmo Bevacqua (Pd), Davide Tavernise (M5s) e Antonio Lo Schiavo (Misto), hanno criticato la rapidità con cui è stata presa questa decisione, evidenziando la mancanza di dialogo con le minoranze. Secondo loro, questa accelerazione delle consultazioni elettorali limita le opportunità di una partecipazione democratica adeguata, specialmente per quelle forze politiche che non hanno accesso diretto al Parlamento.

In risposta, i tre capigruppo hanno inviato una lettera formale a diverse autorità, tra cui il ministero dell’Interno e la Corte d’Appello, esprimendo preoccupazioni sulla legittimità del presidente dimissionario nel mantenere le sue funzioni. Nella missiva, hanno sottolineato che, secondo la giurisprudenza, le dimissioni di un presidente comportano la cessazione immediata del mandato e il passaggio delle funzioni al vicepresidente. I firmatari hanno messo in guardia sul fatto che un presidente dimissionario non dovrebbe esercitare ancora le prerogative del suo incarico, né gestire una campagna elettorale mantenendo il controllo amministrativo.

Infine, Bevacqua, Tavernise e Lo Schiavo hanno messo in evidenza come questa situazione possa compromettere la regolarità della fase preelettorale e hanno chiesto un intervento tempestivo delle autorità competenti per garantire la legalità e l’equilibrio democratico nella regione.

Articolo precedente
Ferrari in crisi: Enrico Cardile passa ad Aston Martin
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.