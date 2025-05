Elezioni Amministrative: Affluenza in Calo al 43,85%

La terza e ultima rilevazione dell’affluenza per le elezioni amministrative, che coinvolgono 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario e 9 in Sicilia, ha registrato un’affluenza del 43,85% alle 23 di domenica, in calo rispetto al 49,52% dell’ultima tornata. I dati, diffusi dal Viminale, mostrano una brusca diminuzione a Genova, con il 39,15% rispetto al 44,17% precedente, e un crollo a Taranto, dove si attesta al 44,49% contro il 52,28% dell’ultima volta. Matera segna una leggera diminuzione: 50,17% contro il 53,41%. Ravenna, storica roccaforte rossa, è al 37,92%, perdendo 3,5 punti rispetto al 41,40%.

Alle ore 19, l’affluenza era ferma al 33,4%, in calo rispetto al 36,2% della precedente tornata. I seggi chiuderanno lunedì 26 maggio alle 15 per 126 Comuni, comprensivi dei 9 in Sicilia. I ballottaggi si terranno l’8 e 9 giugno, in concomitanza con cinque referendum abrogativi.

A Genova, i candidati principali sono Silvia Salis, sostenuta dal campo progressista, e il vicesindaco uscente Piero Piciocchi, appoggiato dal centrodestra. Taranto presenta un campo largo diviso, con il Pd a sostegno di Piero Bittetti e il M5s con Angela Angolano. In Basilicata, a Matera, il Pd sostiene Domenico Bennardi, mentre il centrodestra è unito attorno a Antonio Nicoletti. A Ravenna, la città sta votando per sostituire il sindaco Michele De Pascale, ora governatore dell’Emilia Romagna.

