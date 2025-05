Elezioni Amministrative 2025: Oggi Voto a Genova e Taranto!

Oggi, lunedì 26 maggio, è l’ultimo giorno di voto per le elezioni amministrative 2025, che coinvolgono 117 comuni delle regioni a statuto ordinario e nove comuni commissariati in Sicilia. I seggi chiuderanno alle 15. Circa due milioni di cittadini sono chiamati alle urne, e i ballottaggi sono previsti per l’8 e 9 giugno.

Il dato sull’affluenza alle urne, dopo la prima giornata, è in calo: il 43,85% degli elettori ha votato, rispetto al 49,52% delle precedenti elezioni. In particolare, alle 12 l’affluenza era del 13,55%, alle 19 del 33,48%.

Tra i capoluoghi al voto ci sono Genova, Taranto e Ravenna, e Matera. A Genova si vota anticipatamente dopo le dimissioni dell’ex sindaco Marco Bucci. Sono sette i candidati, tra cui Pietro Piciocchi del centrodestra e Silvia Salis del centrosinistra.

A Taranto, dove si vota dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, ci sono sei candidati. Annagrazia Angolano, unica donna in corsa, rappresenta il M5S, mentre Pietro Bitetti è sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Il centrodestra propone Luca Lazzàro.

Ravenna, invece, si prepara a eleggere un nuovo sindaco che sostituirà Michele De Pascale. Tra i sette candidati, Alessandro Barattoni è supportato da una coalizione di centrosinistra, mentre il centrodestra è diviso tra Nicola Grandi e Alvaro Ancisi.

A Matera, Domenico Bennardi punta a un secondo mandato. Il centrodestra, unito, sostiene Antonio Nicoletti, mentre il centrosinistra è frammentato, con Roberto Cifarelli sostenuto da una coalizione civica.

