Elezioni Amministrative 2025: Candidati e Seggi al Voto

Oggi, 25 maggio 2025, si svolgono le elezioni amministrative con l’elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 117 comuni delle regioni a statuto ordinario e in nove comuni commissariati della Sicilia. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 e riapriranno domani, 26 maggio, dalle 7 alle 15. In caso di ballottaggio, si svolgerà l’8 e 9 giugno, con particolare attenzione su Genova, Ravenna, Taranto e Matera.

A Genova, si vota anticipatamente dopo le dimissioni dell’ex sindaco Marco Bucci. Sono sette i candidati: il reggente vicesindaco Pietro Piciocchi per il centrodestra, Silvia Salis per il centrosinistra, e cinque altri candidati: Mattia Crucioli, Raffaella Gualco, Antonella Marras, Cinzia Ronzitti e Francesco Toscano.

Taranto torna al voto dopo la caduta dell’amministrazione Melucci. Sei i candidati, tra cui Annagrazia Angolano del Movimento 5 Stelle e Pietro Bitetti del centrosinistra. Il centrodestra sostiene Luca Lazzàro, con candidati centristi e civici come Francesco Tacente e Mirko di Bello.

A Ravenna, sette candidati sono in corsa per succedere a Michele De Pascale. Alessandro Barattoni rappresenta il centrosinistra, mentre il centrodestra è diviso tra Nicola Grandi e Alvaro Ancisi.

Matera presenta cinque candidati, tra cui il sindaco uscente Domenico Bennardi del Movimento 5 Stelle e il candidato unito del centrodestra Antonio Nicoletti. Il centrosinistra è frazionato, con Roberto Cifarelli che ha vinto primarie senza un simbolo di partito. Gli altri candidati sono Vincenzo Santochirico e Luca Prisco.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com