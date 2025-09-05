Elezioni ad Aosta: i candidati del centrodestra in corsa

Lunedì, Forza Italia e La Renaissance hanno presentato i candidati per il rinnovo del Consiglio Valle e del Consiglio comunale di Aosta. La serata si è aperta con gli inni delle rispettive forze politiche.

Giovanni Girardini, presidente di La Renaissance, ha sottolineato l’importanza di rompere un sistema che governa Aosta da decenni. Ha evidenziato la necessità di rimanere uniti per portare avanti un cambiamento significativo, ammettendo che la vittoria non è garantita e potrebbe richiedere un percorso complesso.

Emily Rini, coordinatore di Forza Italia, ha esposto la volontà di un approccio positivo e inclusivo, focalizzandosi su valori come libertà e autonomia. Ha aggiunto che la coalizione aspira a raggiungere una percentuale di voti che permetterebbe di governare la regione, avviando così una campagna elettorale attiva.

Per il Consiglio comunale, il centrodestra sostiene Girardini come sindaco e Sonia Furci come vicesindaco. I candidati di Forza Italia includono figure provenienti da vari settori, tra cui imprenditori e professionisti.

La Renaissance ha proposto anch’essa una lista diversificata, enfatizzando la gioventù e l’energia fresca tra i candidati.

Per quanto riguarda il Consiglio Valle, la coalizione ha presentato ulteriori candidati, spaziando tra diverse professioni e competenze.

Infine, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha concluso l’evento, rimarcando l’importanza di collaborazione e rispetto, necessaria per rispondere alle sfide attuali e rendere la Valle d’Aosta un punto di riferimento in Europa.

In seguito, Girardini ha presentato il programma per Aosta, evidenziando la necessità di un approccio pragmatico alla gestione urbana e deprecando i problemi sociali che affliggono la città. Furci ha enfatizzato l’attenzione verso le necessità dei cittadini, promettendo un governo vicino alle persone, soprattutto a quelle più vulnerabili.