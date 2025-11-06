Elezioni ad Acquaro: tensioni e sfide per il futuro del paese

A pochi giorni dalle elezioni ad Acquaro, si percepisce un clima di forte tensione. La lista “Uniamo Acquaro”, guidata dall’ex sindaco Giuseppe Barilaro, è stata bocciata da diverse autorità, tra cui la Commissione elettorale circoscrizionale, il Tar e il Consiglio di Stato. Pino Ferraro, l’unico candidato rimasto in corsa, sottolinea la correttezza della sua squadra, che ha consentito l’accesso agli atti della Commissione elettorale, anche se al fine di presentare un appello già inammissibile.

Ferraro esprime preoccupazione riguardo alla situazione. Le elezioni comunali straordinarie, che avrebbero dovuto svolgersi in un clima sereno, sembrano invece caratterizzate da un’ostilità crescente. Tra le problematiche vissute dalla cittadinanza, c’è anche l’incitamento al non voto, il quale potrebbe impedire il raggiungimento del quorum, portando a un ulteriore commissariamento, che sarebbe dannoso per il paese.

Secondo Ferraro, è fondamentale riconoscere quando è giunto il momento di farsi da parte, per favorire il cambiamento e l’armonia della comunità. Come candidato, promette una campagna elettorale improntata al dialogo, alla legalità e alla trasparenza, escludendo ogni forma di polemica. La sua intenzione è quella di “disintossicare” l’ambiente politico locale, colpito da tensioni interne.

Ferraro riporta un commento di un cittadino sui social che riflette sull’attuale situazione: molti si aspettavano un momento di autocritica, ma invece, c’è chi continua a difendere comportamenti scorretti. La democrazia, afferma, si basa sul seguire idee e valori, non su persone. Solo scegliendo liberamente, i cittadini possono trasformare il loro futuro.